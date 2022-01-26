МВФ призвал Сальвадор отказаться от биткоина как платежного средства

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Международный валютный фонд призвал Сальвадор лишить биткоин статуса законного платежного средства из-за больших рисков для финансовой стабильности, защиты потребителей и финансовых обязательств.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Исполнительные директора МВФ, представляющие 190 стран-членов фонда, подчеркнули риски биткоина для "финансовой стабильности, финансовой целостности и защиты потребителей" и финансовых обязательств.

Они призвали власти "сузить сферу действия закона о биткойне, лишив биткой на статусе законного платежного средства", - цитирует агентство заявление МВФ.

Bloomberg напоминает, что Сальвадор в 2021 году запросил кредит МВФ в размере 1,3 млрд долларов, но переговоры были остановлены из-за беспокойства кредитора по поводу биткоинов.

Кредит должен быть одобрен советом директоров.

Отдельные исполнительные директора также выразили обеспокоенность рисками, к которым может привести выпуск Сальвадором облигаций, обеспеченных биткоином.

Напомним:

Всемирный банк заявил, что не может помочь власти Сальвадора во внедрении биткоинов, учитывая влияние майнинга криптовалюты на окружающую среду и проблемы с прозрачностью.

Напомним:

В сентябре Сальвадор стал первой в мире страной, принявшей биткоин какзаконное платежное средство.

Экономическая правда