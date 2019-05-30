В УЗ рассказали о потребности заменить устаревший парк: "Необходима четкая позиция властей"

"Укрзализныця" в очередной раз призывает власти возместить ей более 7 миллиардов гривень убытков, которые компания фактически понесла в течении 2016-2018 годов, в том числе на льготных перевозках, чтобы избежать рисков катастроф и падения объемов перевозок пассажиров, а также обращает внимание на потребность обновления парка.

Об этом сообщили в пресс-службе компании 30 мая.

В УЗ обратили внимание на то, что уже 30 лет значительно занижены тарифы и отсутствует законодательно закрепленная поддержка со стороны государства и местных властей.

В результате длительной эксплуатации поездов и технических неисправностей все чаще происходят возгорания в пригородном железнодорожном подвижном составе, что ставит под угрозу здоровье и жизнь граждан, отметили в компании.

В целом износ электропоездов УЗ составляет 87,46% (91,63% - переменного тока и 83,73% - постоянного тока); дизель-поездов - 97,21%, рельсовых автобусов - 26,5%, рассказал директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев.

"К началу 2019 года в проведении капитального ремонта в условиях заводов нуждались 73 состава дизель-поездов и 157 составов электропоездов. Ориентировочная необходимая сумма для выполнения указанных работ составляет 2,2 млрд грн без НДС для дизель-поездов, 4,603 млрд без НДС для электропоездов", - пояснил Рязанцев.

По расчетам Рязанцева, минимально необходимая потребность в обновлении парка электро- и дизель-поездов для обеспечения пригородных пассажирских перевозок составляет пять дизель-поездов и пять электропоездов ежегодно.

"Необходима четкая позиция властей по этому вопросу", - подытожил Рязанцев.

Напомним:

15 мая 2019 года "Укрзализныця" обратилась в Верховную Раду и Кабинет министров с просьбой выделить компании из государственного бюджета 7,1 млрд грн на вагоны.

По данным УЗ, 2,2 млрд грн из общей суммы составляет недополученная компенсация за перевозку льготных категорий пассажиров за 2016-2018 гг., 4,9 млрд грн - капитальные затраты на пассажирские перевозки, которые фактически были осуществлены УЗ в 2016-2018 годах в связи с невыполнением ст. 10 закона "О железнодорожном транспорте".

Напомним, ранее в УЗ заявляли, что их пассажирские электровозы изношены на 100%, а парк пассажирских вагонов с 1992 года уменьшился более чем вдвое.

Экономическая правда