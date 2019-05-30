В УЗ розповіли про потребу заміни застарілого парку: "Необхідна чітка позиція влади"

"Укрзалізниця" в черговий раз закликає владу відшкодувати їй понад 7 мільярдів гривень збитків, які компанія фактично зазнала протягом 2016-2018 років, зокрема на пільгових перевезеннях, щоб уникнути ризиків катастроф і падіння обсягів перевезень пасажирів, а також звертає увагу на потребу в оновленні парку.

Про це повідомили в прес-службі компанії 30 травня.

В УЗ звернули увагу на те, що вже 30 років значно занижені тарифи і відсутня законодавчо закріплена підтримка з боку держави і місцевої влади.

У результаті тривалої експлуатації поїздів і технічних несправностей все частіше відбуваються загоряння в приміському залізничному рухомому складі, що ставить під загрозу здоров'я та життя громадян, зазначили у компанії.

У цілому знос електропоїздів УЗ становить 87,46% (91,63% - змінного струму і 83,73% - постійного струму); дизель-поїздів - 97,21%, рейкових автобусів - 26,5%, розповів директор із розвитку бізнесу АТ "Укрзалізниця" Андрій Рязанцев.

"До початку 2019 року в проведенні капітального ремонту в умовах заводів потребували 73 складу дизель-поїздів і 157 складів електропоїздів. Орієнтовна необхідна сума для виконання зазначених робіт становить 2,2 млрд грн без ПДВ для дизель-поїздів, 4,603 млрд без ПДВ для електропоїздів", - пояснив Рязанцев.

За його підрахунками, мінімально необхідна потреба в оновленні парку електро- і дизель-поїздів для забезпечення приміських пасажирських перевезень становить п'ять дизель-поїздів і п'ять електропоїздів щорічно.

"Необхідна чітка позиція влади з цього питання", - підсумував Рязанцев.

Нагадаємо:

15 травня 2019 року "Укрзалізниця" звернулася до Верховної Ради та Кабінету міністрів із проханням виділити компанії з державного бюджету 7,1 млрд грн на вагони.

За даними УЗ, 2,2 млрд грн із загальної суми становить недоотримана компенсація за перевезення пільгових категорій пасажирів за 2016-2018 рр., 4,9 млрд грн - капітальні витрати на пасажирські перевезення, які фактично були здійснені УЗ в 2016-2018 роках в зв'язку з невиконанням ст. 10 закону "Про залізничний транспорт".

Нагадаємо, раніше в УЗ заявляли, що їхні пасажирські електровози зношені на 100%, а парк пасажирських вагонів із 1992 року зменшився більш ніж удвічі.

Економічна правда