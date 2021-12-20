Счетная палата назвала причины 12 миллиардов убытков "Укрзалізниці" в 2020 году

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Счетная палата назвала источники 11,9 миллиарда гривень убытков "Укрзалізниці" в 2020 году. В их числе невыполнение планов перевозки, непрофильные активы, курсовые разницы и обслуживание кредитов.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования и распоряжения объектами государственной собственности в сфере железнодорожного транспорта за 2019-2020 годы, сообщает Марлин.

Аудиторы определили следующие источники убытков Укрзалізниці в 2020 году:

11 млрд грн ущерба компании было образовано из-за невыполнения планов доходов от грузовых перевозок; 7,6 млрд грн ущерба из-за отсутствия реализации непрофильных активов; 5,5 млрд грн из-за увеличения курсовых разниц; 3,4 млрд грн из-за отвлечения средств на непроизводительные расходы за обслуживание 23 заключенных кредитов; 417 млн грн из-за осуществления расходов на уплату штрафных и финансовых санкций во исполнение решений суда.

Снижение объемов перевозок "Укрзалізниця" частично объясняла влиянием пандемии COVID-19. В то время как планирование реализации непрофильных активов на 7,6 млрд грн зависело от эффективности управления компанией.

При этом Укрзализныця тратит сотни миллионов гривень на общежития и санатории, не владеет документами на часть своего имущества и земельных участков, постепенно становящимися объектами самовольного захвата со стороны частных лиц.

По данным аудиторов, в 2019-2020 годах расходы Укрзализныци на заведения оздоровительного и спортивно-культурного характера составили 457 млн грн, а на содержание жилищно-коммунального хозяйства – 221,6 млн грн.

При этом Укрзализныця не владеет правоустанавливающими документами на 1070 объектов своего недвижимого имущества – 110 жилых домов, 61 квартиру, 14 общежитий и т.п. – и на 1306 земельных участков общей площадью 12 тыс. га.

"Отсутствие государственной регистрации объектов недвижимости, находящихся на балансе Общества, создает риск потери этого имущества", - отмечают аудиторы.

Счетная палата не только предостерегает о потере имущества, но и приводит примеры занятия физическими лицами 321 га территорий Укрзализныци, из которых 423 земельных участка находятся в ведении Одесской железной дороги.

"На этих участках располагаются жилые дома, гаражи, посевы, гостиницы, кафе, огороды, торговые павильоны и т.д.", - отмечают в Счетной палате.

Ранее Госаудитслужба выявила в "Укрзалізниці" финансовые нарушения, внешние и внутренние риски на общую сумму 61,4 млрд грн.

С августа 2021 года "Укрзалізницю" возглавляет Александр Камышин.

Экономическая правда