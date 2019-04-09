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Гривня на межбанке снизилась

Вторник, 9 апреля 2019, 18:05
 

9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,75 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,72 - 26,75 гривни;

Евро - 30,13 - 30,16 гривни;

Российский рубль - 0,4124 - 0,4131 гривни.

Напоминаем:

9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,70 гривни за доллар.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 13 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 26,64 гривни.

Экономическая правда

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