Гривня на межбанке снизилась
Вторник, 9 апреля 2019, 18:05
9 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,72 - 26,75 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,72 - 26,75 гривни;
Евро - 30,13 - 30,16 гривни;
Российский рубль - 0,4124 - 0,4131 гривни.
Напоминаем:
9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,70 гривни за доллар.
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 13 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 26,64 гривни.
Экономическая правда
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