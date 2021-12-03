Гривня несколько ослабла на закрытии межбанка

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3 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 – 27,34 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,32 - 27,34 гривни;

Евро – 30,85 – 30,87 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,18-27,38 гривни. Евро покупают за 30,63 гривни, продают за 31,00 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,25 – 27,40 гривни, евро – 30,76 – 30,86 гривни.

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 6 копеек, установив его на 3 декабря на уровне 27,29 гривни.

3 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,25 – 27,27 гривни.

Экономическая правда