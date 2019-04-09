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Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынок

Вторник, 9 апреля 2019, 11:25
 

9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,70 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,65 - 26,68 гривни;

Евро - 30,01 - 30,04 гривни;

Российский рубль - 0,4113 - 0,4122 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:20 котировки гривни к доллару составляли 26,61 - 26,89 гривни. Евро покупают по 29,89 гривни, продают по 30,35 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,78 - 26,85 гривни, евро - 30,11 - 30,25 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 13 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 26,64 гривни.

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 — 26,70 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,65 — 26,68 гривни за доллар.

Экономическая правда

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межбанк

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