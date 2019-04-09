Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынок
9 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 - 26,70 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 26,65 - 26,68 гривни;
Евро - 30,01 - 30,04 гривни;
Российский рубль - 0,4113 - 0,4122 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:20 котировки гривни к доллару составляли 26,61 - 26,89 гривни. Евро покупают по 29,89 гривни, продают по 30,35 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,78 - 26,85 гривни, евро - 30,11 - 30,25 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 13 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 26,64 гривни.
8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 — 26,70 гривни за доллар.
8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,65 — 26,68 гривни за доллар.
Экономическая правда
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