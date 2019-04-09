Гривня продолжает укрепляться

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару еще на 13 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 26,64 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,96 гривни (на 8 апреля — 30,07 гривни).

Напоминаем:

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,65 — 26,70 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,65 — 26,68 гривни за доллар.

Экономическая правда