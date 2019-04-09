Гривня на міжбанку знизилася
Вівторок, 9 квітня 2019, 18:05
9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,75 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,72 - 26,75 гривні;
Євро - 30,13 - 30,16 гривні;
Російський рубль - 0,4124 - 0,4131 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 13 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 26,64 гривні.
9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 - 26,70 гривні за долар.
Економічна правда
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