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Гривня на міжбанку знизилася

Вівторок, 9 квітня 2019, 18:05
 

9 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,72 - 26,75 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,72 - 26,75 гривні;

Євро - 30,13 - 30,16 гривні;

Російський рубль - 0,4124 - 0,4131 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара ще на 13 копійок, встановивши його на 9 квітня на рівні 26,64 гривні.

9 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,65 - 26,70 гривні за долар.

Економічна правда

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