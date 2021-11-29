Регулятор значительно нарастил продажу валюты на межбанке
Нацбанк в течение недели 22 – 26 ноября продал на межбанке 630,1 млн долларов, а операций по покупке валюты не совершал.
Об этом свидетельствуют данные валютных интервенций НБУ.
Из всего объема сделок по продаже валюты, 600,1 млн долларов НБУ совершил по единому курсу, остальные – по лучшему.
Такой объем продажи валюты регулятором является самым большим с начала 2020 года. На прошлой неделе Нацбанк продал 108 млн долларов, что стало самым большим объемом за 2021 год.
В целом с начала года НБУ выкупил на рынке 3,6 млрд дол, продал 984,6 млн. дол.
В 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд дол, продал 3,89 млрд дол.
Напоминаем:
Нацбанк в течение недели 15 – 18 ноября выкупил на межбанке 5 млн долларов, а продал 108 млн долларов.
Нацбанк в течение недели 1 – 5 ноября выкупил на межбанке 314,5 млн долларов, однако операций по продаже не совершал.
Экономическая правда
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