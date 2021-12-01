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Закрытие межбанка: гривня держит курс на ослабление

Среда, 1 декабря 2021, 17:28
 
фото нбу

1 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,32 – 27,34 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США - 27,32 - 27,34 гривни;

Евро – 31,01 – 31,03 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,16-27,38 гривни. Евро покупают за 30,64 грн, продают за 31,01 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,23 – 27,35 гривни, евро – 30,76 – 30,92 гривни.

Ранее ЭП рассказывала о причинах ослабления курса: Гривня падает: в чем причины и каким будет курс до конца года

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 4 копейки, установив его на 1 декабря на уровне 27,21 гривни.

1 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,15 – 27,17 гривни.

Экономическая правда

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