Американская компания инвестирует в сеть клиник "Добробут"

Сеть поликлиник "Добробут" привлекает инвестиции американской инвесткомпании: фонд Horizon Capital, Emerging Europe Growth Fund III, LP (EEGF III), который имеет размер 200 миллионов долларов, приобрел миноритарный пакет акций компании.

Об этом сообщает пресс-служба компании Horizon Capital.

Финансовые детали этого соглашения не разглашаются.

По словам генерального директора "Добробута" Олега Калашникова, привлечения Horizon Capital в качестве инвестора является важным шагом в стратегии роста компании.

"Речь идет не о продаже части бизнеса, говорится о наращивании капитала и увеличении масштаба компании", — пояснил он.

Калашников добавил, что "Добробут" на протяжении многих лет системно и прозрачно выстраивает бизнес.

Кроме того, у компании амбициозные планы по дальнейшему развитию сети.

"Это и открытие новых клиник, и расширение медицинских направлений, и освоения новых компетенций", — пояснил гендиректор компании.

Такие планы, отметил он, "требуют серьезных инвестиций", а "знания, опыт и капитал Horizon Capital поддержит наш амбициозный стратегический план".

"Мы рассчитываем, что на работу сети это повлияет лучшим образом; в ближайших планах — открытие еще одного лечебного центра в Киеве на 10 тыс. кв. м с воплощением мирового опыта в хирургии, онкологии и кардиохирургии", — рассказал Калашников.

В Horizon Capital, со своей стороны, отметили, что в течение многих лет наблюдали за развитием "Добробута", и довольны, что эти усилия были воплощены в "действительно полезную инвестицию".

"Вход Horizon Capital в этот стратегический сектор, вместе с поддержкой наших международных институциональных инвесторов, будет играть важную роль в развитии украинского сектора здравоохранения, так как приход иностранного инвестора привносит капитал, прозрачность, оборудование мирового уровня и лучшие практики ведения бизнеса в отрасль", — подчеркнули в инвесткомпании.

"Добробут" — это медицинская сеть поликлиник и специализированных центров в Киеве и Киевской области, которая предоставляет пациентам высококачественные услуги. Компания постоянно инвестирует в диджитализацию бизнес-процессов.

Horizon Capital — американская компания прямых инвестиций, инвестирует в компании с высокими темпами роста.

Фонд EEGF III запущен в июне 2017 года и с тех пор им осуществлено восемь инвестиций. Фонд был собран в декабре 2018 года в размере 200 млн долларов, и объявлен в январе 2019 года.

Среди инвестиций фонда — Genesis, глобальная продуктовая IT-компания; Intellias, большая быстрорастущая компания по предоставлению ІТ-услуг; MAIB, банк № 1 в Молдове; Ajax Systems, ведущий производитель профессиональных систем безопасности в Украине и другие.

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Известный спортивный бренд инвестирует 8о млн евро в завод в Виннице.

В апреле 2019 соучредитель "1 + 1" приостановил инвестиции в Украину.

Как сообщалось ранее в Госстате, капитальные инвестиции в экономику Украины в 2018 году увеличились на 27,5% по сравнению с 2017 годом.

Экономическая правда