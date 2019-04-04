Сооснователь "1+1" приостановил инвестиции в Украину

Борис Фуксман

Сооснователь медиагруппы "1+1 Медиа", а также совладелец гостиницы Hilton в Киеве и сети кинотеатров Cinema City Борис Фуксман приостановил инвестиционные проекты в строительстве на территории Украины.

Об этом он заявил в интервью интервью Investory News.

"В данный момент я приостановил строительство на территории Украины и инвестирую в недвижимость Германии", - сказал Фуксман.

По словам бизнесмена, такое решение было принято в связи с политико-экономической ситуацией в стране и отсутствием у населения достаточной покупательной способности для реализации крупных девелоперских проектов премиум-класса.

По словам Фуксмана, сеть кинотеатров Cinema City продолжит расширяться за счет приобретения и обновления старых залов, а также строительства новых в торговых центрах.

Сеть кинотеатров Cinema City насчитывает 3 кинотеатра Киеве, Одессе и Тернополе.

В 2008 году Фуксман и Александр Роднянский продали американской Central European Media Enterprises Ltd. свои 40% украинского телеканала "1+1".