Американська компанія інвестує у мережу клінік "Добробут"

Мережа поліклінік "Добробут" залучає інвестицію американської інвесткомпанії: фонд Horizon Capital, Emerging Europe Growth Fund III, LP (EEGF III), який має розмір 200 мільйонів доларів США, придбав міноритарний пакет акцій компанії.

Про це повідомляє прес-служба компанії Horizon Capital.

Фінансові деталі цієї угоди не розголошуються.

За словами генерального директора "Добробуту" Олега Калашнікова, залучення Horizon Capital як інвестора є важливим кроком в стратегії зростання компанії.

"Ідеться не про продаж частини бізнесу, ідеться про нарощування капіталу та збільшення масштабу компанії", — пояснив він.

Калашніков додав, що "Добробут" упродовж багатьох років системно та прозоро вибудовує бізнес.

Окрім того, у компанії амбітні плани щодо подальшого розвитку мережі.

"Це і відкриття нових клінік, і розширення медичних напрямів, і опанування нових компетенцій", — пояснив гендиректор компанії.

Такі плани, зазначив він, "вимагають серйозних інвестицій", а "знання, досвід і капітал Horizon Capital підтримає наш амбітний стратегічний план".

"Ми розраховуємо, що на роботу мережі це вплине найкращим чином; у найближчих планах — відкриття ще одного лікувального центру в Києві на 10 тис. кв. м з утіленням світового досвіду в хірургії, онкології та кардіохірургії", — розповів Калашніков.

У Horizon Capital, зі свого боку, зазначили, що протягом багатьох років спостерігали за розвитком "Добробуту", і задоволені, що ці зусилля були втілені у "справді корисну інвестицію".

"Вхід Horizon Capital у цей стратегічний сектор, разом із підтримкою наших міжнародних інституційних інвесторів, відіграватиме важливу роль у розвитку українського сектору охорони здоров'я, оскільки прихід іноземного інвестора привносить капітал, прозорість, обладнання світового рівня та найкращі практики ведення бізнесу в галузь", — підкреслили в інвесткомпанії.

"Добробут" — це медична мережа поліклінік та спеціалізованих центрів у Києві та Київській області, яка надає пацієнтам високоякісні послуги. Компанія постійно інвестує у діджиталізацію бізнес‐процесів.

Horizon Capital — американська компанія прямих інвестицій, що інвестує в компанії з високими темпами росту.

Фонд EEGF III запущено у червні 2017 року і з того часу здійснено вісім інвестицій. Фонд було зібрано у грудні 2018 року у розмірі 200 млн доларів, та оголошено в січні 2019 року.

Серед інвестицій фонду — Genesis, глобальна продуктова IT‐компанія; Intellias, велика швидкозростаюча компанія з надання ІТ‐послуг; MAIB, банк №1 у Молдові; Ajax Systems, провідний виробник професійних систем безпеки в Україні та інші.

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Відомий спортивний бренд інвестує 80 мільйонів євро у завод у Вінниці.

У квітні 2019 року співзасновник "1+1" призупинив інвестиції в Україну.

Як повідомлялося в Держстаті, капітальні інвестиції в економіку України в 2018 році збільшилися на 27,5% у порівнянні з 2017 роком.

Економічна правда