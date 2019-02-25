Капитальные инвестиции за год выросли на 28% — Госстат

Капитальные инвестиции в экономику Украины в 2018 году увеличились на 27,5% по сравнению с 2017 годом.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

В 2018 году в экономику Украины было привлечено 526,3 млрд грн капитальных инвестиций, что на 27,5% больше, чем в 2017 году.

Наибольшую долю этой суммы (71,3%) составили собственные средства предприятий и организаций; на государственный и местные бюджеты приходится 12,7% от общего количества капитальных инвестиций в 2018 году, на банковские кредиты и прочие займы – 6,7%, средства населения на строительство жилья составили 6,4% от общей суммы капитальных инвестиций в прошлом году, средства иностранных инвесторов - 0,3%. На остальные источники приходится 2,6% капитальных инвестиций.

В машины, оборудование и инвентарь было инвестировано около 174,2 млрд грн, в инженерные сооружения – 102,2 млрд грн, в нежилые здания - 77,4 млрд грн (в жилые – 53,2 млрд грн), в транспортные средства – 63,8 млрд грн.

Лидером по привлечению капитальных инвестиций среди отраслей украинской экономики была промышленность, к которой в прошлом году поступило 179,7 млрд грн. На втором месте – сельское хозяйство (64,9 млрд грн капитальных инвестиций), на третьем – строительство (51,9 млрд грн).

Напоминаем:

В 2017 году в экономику Украины было привлечено 412,8 млрд грн капитальных инвестиций, что на 26,6% больше, чем в 2016 году.

Экономическая правда