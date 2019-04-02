Известный спортивный бренд инвестирует 80 миллионов евро в завод в Виннице

Мировой производитель спортивных товаров Head приобрел в Виннице участок площадью 25 гектаров для строительства одного из крупнейших в мире заводов по производству зимнего спортивного снаряжения.

Об этом сообщает Ukraine Now.

Завод на земельном участке на территории Винницкого индустриального парка будет производить лыжи, лыжные ботинки, лыжные крепления.

Компания планирует инвестировать в завод 80 миллионов евро и создать около 1000 рабочих мест с выходом на полную производственную мощность.

Винницкий городской совет 29 марта принял решение "Об установлении результатов земельных торгов". Это - самый большой участок, которій когда-либо выставляли на земельных торгах в Виннице.

В аукционе приняли участие две компании - ООО "Хэд Винница" (Head Vinnytsia) и ЗАО "Винницкий масложировой комбинат. На торгах начальная стоимость земельного участка для участников составила 30 млн гривен. В процессе проведения аукциона цена была увеличена на 15%. Участник аукциона - "Хэд Винница" предложил самую высокую цену, в результате чего, земельный участок площадью 25 га был передан в собственность этой компании за 34,5 млн гривень.

Напомним, американский производитель электроники Jabil Circuit 15 марта открыл новую производственную площадку на заводе в Ужгороде, что увеличит мощности компании вдвое.