McDonald's обзавелась искуственным интеллектом

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приобретает израильского разработчика технологий искусственного интеллекта Dynamic Yield Ltd.

Об этом сообщает CNN.

Сумма сделки не называется, однако, по данным The Wall Street Journal, она составляет порядка 300 млн долларов.

Это первое приобретение McDonalds за последние несколько лет и крупнейшее за последние два десятилетия.

IT-стартап Dynamic Yield занимается технологиями, которые позволяют автоматически выбирать контент для показа на экранах в заведениях в зависимости от целого ряда факторов: погоды, времени дня, количества посетителей. Например, в жаркий день в электронных меню показываются предложения прохладительных напитков или мороженого.

В числе клиентов Dynamic Yield - IKEA, Fendi и Forever 21. Фирма продолжит работу с ними после того, как перейдет в собственность McDonalds, в качестве отдельного подразделения.

We are thrilled to become a part of the amazing @McDonaldsCorp family and look forward to continuing our work building the best personalization technology in the market: https://t.co/5o0nkt4xB2 pic.twitter.com/12E6poh2QR