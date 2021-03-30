McDonald's в Украине планирует расширение: где откроют новые рестораны

Компания McDonald's в Украине планирует в 2021 году инвестировать 42 млн долларов и развиваться в регионах, в частности, впервые рестораны откроют в Ивано-Франковске, Белой Церкви, Луцке и Хмельницком.

Об этом пишет НВ Бизнес со ссылкой на сообщении компании.

Отмечается, что в течение прошлого года новые заведения McDonald's в Украине открыли в Днепре, Харькове, Одессе, Киеве и Буче.

При цому, объем инвестиций в их строительство и открытие и реновацию уже существующих заведений составили почти 26 млн долларов.

"Впервые рестораны откроют в таких городах, как Ивано-Франковск, Белая Церковь, Луцк и Хмельницкий. Компания готова инвестировать и в другие города Украины, где еще не представлена", - заявили в компании.

Генеральный директор McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова заявила, что за последние 20 лет компания инвестировала почти 300 млн долл в Украине и заинтересована продолжать и ускорять инвестиции в тех местностях, где есть запрос от местных властей и общества, и надежная инфраструктура коммунальных услуг.

В компании добавили, что в фокусе на ближайшие годы - открытие новых заведений в городах-миллионниках: Львове, Одессе, Днепре, Харькове, Киеве.

"Сейчас McDonald's рассматривает участки для открытия в 2022 году заведений в Кропивницком и Мариуполе, а также компания открыта к предложениям о месте расположения первых заведений в Черновцах и Ужгороде", - сообщили в компании.

В McDonald's добавили, что в 2020 году из-за карантина фактическое количество клиентов сократилось на 20% по сравнению с 2019 годом, а продажи упали почти на 4%.

"Однако компания сохранила команду из почти 10 тысяч человек по всей Украине и потратила около 82 млн грн на средства защиты работников и клиентов от COVID-19, а также выплатила более 50 млн грн компенсаций за простой и вынужденные отпуски сотрудников во время локдаунов и не сократила ни одного сотрудника", - говорится в сообщении.