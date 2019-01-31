H&M наняла разоблачителя скандальной Cambridge Analytica

Крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой, шведская компания Hennes&Mauritz наняла Кристофера Вайли для работы над анализом данных и искусственным интеллектом.

Об этом сообщает Bloomberg.

Уайли подписал контракт с H&M в качестве консультанта. Компания стремится лучше понять, чего хотят ее клиенты, и Уайли сфокусируется на этом.

В частности, рассказали в H&M, он поможет разработать "устойчивый и этический" искусственный интеллект.

Развивая онлайн-платформу, Компания пытается догнать Inditex - владельца Zara.

Ранее главный исполнительный директор H&M Карл-Йохан Перссон заявил, что H&M развивает способы следить за трендами и ценами, и со временем это будет видно по объему продаж.

В прошлом году Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.

28-летний канадец Кристофер Вайли, бывший сотрудник Cambridge Analytica, передал The Guardian документы, которые подтвердили, что информация пользователей Facebook оказывается в руках сторонних компаний.

Конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями.

Американские регуляторы обсуждают возможность наложения штрафа на социальную сеть Facebook. Ожидается, что штраф будет намного больше суммы в 22,5 млн долларов, которую Федеральная торговая комиссия обязала заплатить Google в 2012 году. Штраф Google побил рекорд когда-либо выплачиваемых FTC штрафов.