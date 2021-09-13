McDonald's в Украине планирует открыть рестораны еще в трех областных центрах

McDonald's

McDonald's планирует в ближайшем будущем открыть заведения в Кропивницокм, Черновцах и Ужгороде. Также планируется открытие в Мариуполе.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил директор по развитию McDonald's Ukraine Виталий Стефурак.

"Появятся заведения в Кропивницком, Черновцах и Ужгороде. И это будет означать, что во всех областных центрах уже будут наши рестораны. Плюс идем в большие города, где мы еще не представлены, например, в Мариуполь", - рассказал Стефурак.

По его словам, в ближайшие несколько лет McDonald's намерен открыть заведения во всех сателлитах столицы.

"Наша цель в течение нескольких лет полностью "закрыть" все сателлиты Киева. Сейчас мы в Буче, Броварах, Борисполе, рассматриваем Ирпень и другие города", - добавил он.

Аналогичную задачу, по его словам, ставят и относительно пригородов и городов-сателлитов Харькова, Львова, Днепра и Одессы.

"В городах-миллионниках и сателлитах нас интересуют в первую очередь отдельные участки, на которых могут быть расположены учреждения с McDrive, со всеми каналами продаж, которые сейчас в Украине", - пояснил Стефурак.

Первое заведение McDonald's в Украине открылось 24 мая 1997 Киеве. В настоящее время сеть McDonald's в Украине насчитывает 104 ресторана в 24 городах.