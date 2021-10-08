McDonald's в Украине открыл первый ресторан вдоль автотрассы

McDonald's

McDonald's открыл в Украине первый ресторан вдоль автотрассы - на Бориспольской трассе.

Об этом сообщает пресс-служба McDonald's.

Отмечается, что ресторан расположен по адресу: с. Гора Бориспольского района, улица Бориспольская, 6.

"Ресторан оснащен самыми современными технологиями, позволяющими быстро и удобно обслуживать большое количество клиентов.

Компания создает новые рабочие места для 62 работников только что открытого заведения. Таким образом компания придерживается заявленной стратегии усиления присутствия в регионах и обеспечивает украинский новыми рабочими местами", - говорится в сообщении.

Одноэтажный ресторан имеет 94 посадочных места в зале и 92 на террасе, добавляют в компании.

"Сервис МакДрайв с диджитал мониторами имеет две линии обслуживания для ускорения процесса принятия гостей. В заведении впервые используется роботизированная станция напитков, благодаря которой напитки посетителям будут наливаться автоматически, без привлечения работников к процессу", - сообщают в McDonald's.

В ресторане - восемь терминалов самообслуживания. Кассовая зона разделена на две части - для заказа и выдачи, сотрудники могут принести заказ за столик.

Экономическая правда