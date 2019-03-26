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McDonald's обзавелася штучним інтелектом

Вівторок, 26 березня 2019, 14:19
 

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's придбала ізраїльського розробника технологій штучного інтелекту Dynamic Yield Ltd.

Про це повідомляє CNN.

Сума угоди не називається, проте, за даними The Wall Street Journal, вона складає близько 300 млн доларів.

Це перше придбання McDonalds за останні кілька років і найбільше за останні два десятиліття.

IT-стартап Dynamic Yield займається технологіями, які дозволяють автоматично вибирати контент для показу на екранах в закладах залежно від цілого ряду чинників: погоди, часу дня, кількості відвідувачів. Наприклад, у спекотний день в електронних меню показуються пропозиції прохолодних напоїв або морозива.

У числі клієнтів Dynamic Yield - IKEA, Fendi і Forever 21. Фірма продовжить роботу з ними після того, як перейде у власність McDonalds, у якості окремого підрозділу.

Великі компанії все частіше звертаються до цифрових технологій, особливо мобільних додатків, щоб дослідити вподобання своїх клієнтів і продавати їм більше того, що їм подобається.

Так, H&M найняла викривача скандальної Cambridge Analytica для роботи над аналізом данних та штучним інтелектом.

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McDonald's технології

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