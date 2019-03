McDonald's обзавелася штучним інтелектом

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's придбала ізраїльського розробника технологій штучного інтелекту Dynamic Yield Ltd.

Про це повідомляє CNN.

Сума угоди не називається, проте, за даними The Wall Street Journal, вона складає близько 300 млн доларів.

Це перше придбання McDonalds за останні кілька років і найбільше за останні два десятиліття.

IT-стартап Dynamic Yield займається технологіями, які дозволяють автоматично вибирати контент для показу на екранах в закладах залежно від цілого ряду чинників: погоди, часу дня, кількості відвідувачів. Наприклад, у спекотний день в електронних меню показуються пропозиції прохолодних напоїв або морозива.

У числі клієнтів Dynamic Yield - IKEA, Fendi і Forever 21. Фірма продовжить роботу з ними після того, як перейде у власність McDonalds, у якості окремого підрозділу.

We are thrilled to become a part of the amazing @McDonaldsCorp family and look forward to continuing our work building the best personalization technology in the market: https://t.co/5o0nkt4xB2 pic.twitter.com/12E6poh2QR