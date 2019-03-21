Facebook признала, что пароли пользователей были доступны для сотрудников

Пароли значительного числа пользователей Facebook были доступны для сотрудников этой социальной сети и не были защищены от прочтения.

Об этом говорится в заявлении компании, передает "Интерфакс-Украина".

"В ходе обычной проверки безопасности в январе мы обнаружили, что пароли ряда пользователей, находящиеся в системе хранения внутренних данных можно было прочитать", - сообщили в Facebook.

"Это привлекло наше внимание, поскольку наши системы входа устроены так, чтобы маскировать пароли, при помощи методов, которые делают их нечитаемыми", - отметили в компании.

В руководстве соцсети также заявили, что уведомят тех пользователей, которых затронул инцидент с нарушением приватности данных пользователей.

Западные СМИ при этом сообщают, что эти пароли хранились в незащищенном формате, начиная с 2012 года. Инцидент мог затронуть около 600 млн пользователей Facebook.

Федеральная торговая комиссия США начала расследование против Facebook в марте 2018 года после сообщений о том, что британская консалтинговая фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 87 млн пользователей соцсети. Предполагается, что эти данные могли быть использованы в ходе избирательной кампании в США в 2016 году и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit).

В апреле и мае 2018 года основатель и глава Facebook Марк Цукерберг в Конгрессе США и Европарламенте признал ошибку и принес извинения за утечку данных.

1 июля Конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями.

В марте федеральная прокуратура США начала уголовное расследование в связи с сообщениями о продаже компанией Facebook Inc. пользовательских данных другим компаниям.

Американские регуляторы обсуждают возможность наложения штрафа на социальную сеть Facebook. Компанию подозревают в нарушении соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.

Ранее сообщалось, что Facebook платит пользователям 20 долларов в месяц за установку на смартфон VPN-сервиса Facebook Research, которое позволяет компании отслеживать их активность и привычки. По мнению специалистов, таким образом Facebook может получить практически неограниченный доступ к устройству пользователя.

Facebook с 2017 года потерял 15 миллионов американских пользователей, пользователей от 12 до 34 лет в соцсети стало меньше на 17%.