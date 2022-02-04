Уже не в топ-10 Forbes: Цукерберг потерял 29 миллиардов долларов в день – причина
Основатель и CEO Facebook Марк Цукерберг потерял 29 млрд долл в четверг на фоне рекордного однодневного падения акций материнской компании Meta Platforms Inc.
Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что Цукербергу принадлежит около 12,8% технологического гиганта - его однодневное падение состояния оценивается как одно из крупнейших в истории.
По данным Forbes Real-Time, который отслеживает состояние миллиардеров в режиме реального времени, состояние Цукерберга упало на 25,9% (29,7 млрд долл) - до 87,4 млрд долл.
Таким образом, основатель Meta больше не входит в десять самых богатых бизнесменов мира по версии Forbes.
Сейчас он занимает только 12-е место в рейтинге.
Напомним:
Материнская компания Facebook Meta в четверг потеряла более 237 млрд долларов – это самое большое однодневное падение стоимости в истории фондового рынка США.
Акции Meta в четверг обвалились более чем на 25% на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза доходов.
Экономическая правда
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