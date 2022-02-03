Конкуренция TikTok: Meta Цукерберга за ночь потеряла 200 миллиардов долларов

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Материнская компания Facebook, Meta, на поздних торгах потеряла около 200 млрд долларов после публикации квартальных результатов.

Об этом сообщает Financial Times.

Причиной такой реакции инвесторов явилась публикация компанией своих результатов за четвертый квартал прошлого финансового года. Хотя продажи компании выполнили рыночные ожидания и достигли 33,7 млрд долларов, Meta не смогла оправдать прогнозы доходности и количества активных пользователей.

Так, техгигант заработал 10,3 млрд. долларов против ожидаемых 11 млрд. долларов. При этом компания отчиталась о сокращении количества активных пользователей – 2,9 млрд человек, что ставит под вопрос, каким будет будущее Meta.

Как следствие, на поздних торгах акции компании упали более чем на 20%, что сократило рыночную стоимость Meta на 200 млрд долларов.

Такие результаты компании обусловлены, в частности, потерей младшей части аудитории соцсетями Meta. Компания прогнозирует получить в первом квартале меньшую прибыль, чем ожидают инвесторы, в результате конкуренции с другими платформами.

Meta заявила, что ожидает доход в первом квартале 2022 года в диапазоне от 27 до 29 миллиардов долларов, что эквивалентно росту от 3% до 11% г/г.

Прежде всего речь идет о конкуренции с TikTok – соцсетью с короткими видео, которая по количеству посещений в прошлом году обогнала поисковик Google. В Meta ранее отмечали, что работают над своими соцсетями, чтобы конкурировать с TikTok за младшую аудиторию.

Если акции не возобновятся на основной сессии, Meta может испытать наибольшее падение с тех пор, как она стала публичной в 2012 году.

Экономическая правда