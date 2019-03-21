Facebook визнала, що паролі користувачів були доступні для співробітників

Паролі значної кількості користувачів Facebook були доступні для співробітників цієї соціальної мережі і не були захищені від прочитання.

Про це йдеться у заяві компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"У ході звичайної перевірки безпеки в січні ми виявили, що паролі низки користувачів, що знаходяться в системі зберігання внутрішніх даних можна було прочитати", - повідомили в Facebook.

"Це привернуло нашу увагу, оскільки наші системи входу влаштовані так, щоб маскувати паролі, за допомогою методів, які роблять їх нечитабельними", - відзначили в компанії.

У керівництві соцмережі також заявили, що повідомлять тих користувачів, яких торкнувся інцидент з порушенням приватності.

Західні ЗМІ при цьому повідомляють, що ці паролі зберігалися в незахищеному форматі, починаючи з 2012 року. Інцидент міг торкнутися близько 600 млн користувачів Facebook.

Федеральна торгова комісія США почала розслідування проти Facebook в березні 2018 року після повідомлень про те, що британська консалтингова фірма Cambridge Analytica незаконно отримала дані 87 млн користувачів соцмережі. Передбачається, що ці дані могли бути використані під час виборчої кампанії в США в 2016 році і референдуму про вихід Великобританії з Євросоюзу.

У квітні і травні 2018 року засновник і глава Facebook Марк Цукерберг в Конгресі США і Європарламенті визнав помилку і вибачився за витік даних.

1 липня Конгрес США повідомив, що Facebook ділився даними користувачів з 52 компаніями.

У березні федеральна прокуратура США почала кримінальне розслідування у зв'язку з повідомленнями щодо продажу Facebook Inc. даних користувачів іншим компаніям.

Американські регулятори обговорюють можливість накладення штрафу на соціальну мережу Facebook. Компанію підозрюють в порушенні угоди про захист конфіденційності особистих даних користувачів.

Раніше повідомлялося, що Facebook платить користувачам 20 доларів на місяць за установку на смартфон VPN-сервісу Facebook Research, яке дозволяє компанії відслідковувати їхню активність і звички. На думку фахівців, таким чином Facebook може отримати практично необмежений доступ до пристрою користувача.

Facebook з 2017 року втратив 15 мільйонів американських користувачів, користувачів від 12 до 34 років в соцмережі стало менше на 17%.