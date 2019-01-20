Facebook могут оштрафовать за передачу личных данных пользователей

Американские регуляторы обсуждают возможность наложения штрафа на социальную сеть Facebook.

Об этом пишет "Коммерсант".

Компанию подозревают в нарушении соглашения о защите конфиденциальности личных данных пользователей.

Ожидается, что штраф будет намного больше суммы в 22,5 млн долларов, которую Федеральная торговая комиссия обязала заплатить Google в 2012 году. Штраф Google побил рекорд когда-либо выплачиваемых FTC штрафов.

В марте Facebook оказался в центре скандала, когда стало известно об утечке данных 87 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica.

1 июля Конгресс США сообщил, что Facebook делился данными пользователей с 52 компаниями.