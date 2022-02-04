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Рекордное однодневное падение в истории фондового рынка: Meta потеряла 237 миллиардов долларов

Пятница, 4 февраля 2022, 11:30
 
getty images

Материнская компания Facebook Meta в четверг потеряла более 237 млрд долларов – это самое большое однодневное падение стоимости в истории фондового рынка США.

Об этом сообщает CNBC.

Акции Meta в четверг обвалились более чем на 25% на фоне более слабого, чем ожидалось, прогноза доходов.

"Падение Meta превысило предыдущий рекорд, установленный Apple, когда компания потеряла 182 млрд долларов в рыночной стоимости за один день в сентябре 2020 года", - пишет издание.

До 2020 года наибольшее однодневное падение было в Facebook – в июле 2018 года оно составило $119 млрд. Тогда акции упали после того, как Facebook спрогнозировала выручку ниже оценок аналитиков.

С июля 2018 года рейтинг крупнейших однодневных падений стоимости компаний на биржах, составленный по данным FactSet на 3 февраля, выглядит в порядке убывания следующим образом:

  • Meta (февраль 2022 года) – $237,6 млрд;
  • Apple (сентябрь 2020 года) – $182 млрд;
  • Microsoft (март 2020 года) – $178 млрд;
  • Apple (март 2020 года) – $156 млрд;
  • Apple (сентябрь 2020 года) – $141 млрд;
  • Tesla (ноябрь 2021 года) – $140 млрд;
  • Amazon (июль 2021 года) – $138 млрд;
  • Facebook (июль 2018 года) – $119 млрд;
  • Apple (март 2020 года) – $119 млрд;
  • Apple (декабрь 2021 года) – $116 млрд.

Напомним:

Материнская компания Facebook, Meta, на поздних торгах потеряла около 200 млрд долларов после публикации квартальных результатов.

Экономическая правда

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