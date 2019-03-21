США следят за развитием событий вокруг "Приватбанка"

Посольство США заявляет о пристальном отслеживании развития событий вокруг "Приватбанка".

Об этом говорится в аккаунте посольства США в Украине в Twitter, сообщает Интерфакс-Украина.

Ми пильно стежимо за розвитком подій стосовно ПриватБанку. Його націоналізація була важливим етапом економічної реформи і боротьби з корупцією. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 марта 2019 г.

"Мы пристально следим за развитием событий вокруг "Приватбанка". Его национализация была важным этапом экономической реформы и борьбы с коррупцией", — говорится в сообщении посольства.

Как сообщалось, с приближением выборов президента, которые состоятся 31 марта, начались дискуссии о возможности пересмотра решения о национализации "Приватбанка".

Напомним, правительство по предложению Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, 18 декабря 2016 года приняло решение национализировать это крупнейшее на украинском рынке финучреждение.

Согласно данным НБУ, на 1 января 2019 года "Приватбанк" по размеру общих активов занимал 1-е место (525,248 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Напомним:

В течение января 2019 года задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования перед Нацбанком выросла на более чем 5 миллиардов гривень и составила 14,86 миллиарда.

По итогам первых двух месяцев 2019 года чистая прибыль "Приватбанка" составила 5,2 млрд грн, что на 4 миллиарда больше аналогичного показателя прошлого года.