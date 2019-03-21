США стежать за розвитком подій навколо "Приватбанку"
Посольство США заявляє, що пильно стежить за розвитком подій довкола "Приватбанку".
Про це йдеться в акаунті посольства США в Україні у Twitter, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Ми пильно стежимо за розвитком подій стосовно ПриватБанку. Його націоналізація була важливим етапом економічної реформи і боротьби з корупцією.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 21 марта 2019 г.
"Ми пильно стежимо за розвитком подій навколо "Приватбанку". Його націоналізація була важливим етапом економічної реформи і боротьби з корупцією", — йдеться у повідомленні посольства.
Як зазначалось раніше, із наближенням виборів президента, які відбудуться 31 березня, почалися дискусії про можливість перегляду рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Нагадаємо, уряд за пропозицією Нацбанку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати цю найбільшу на українському ринку фінустанову.
Згідно з даними НБУ, на 1 січня 2019 року "Приватбанк" за розміром загальних активів займав 1-е місце (525,248 млрд грн) серед 77 банків країни.
Нагадаємо:
Протягом січня 2019 року заборгованість "Приватбанку" щодо кредитів рефінансування перед Нацбанком зросла на більш ніж 5 мільярдів гривень і становила 14,86 мільярда.
За підсумками перших двох місяців 2019 року чистий прибуток "Приватбанку" становив 5,2 млрд грн, що на 4 мільярди більше, ніж за аналогічний показник минулого року.
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