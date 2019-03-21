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"Приватбанк" заработал уже более 5 миллиардов с начала года

Четверг, 21 марта 2019, 11:05
 

По итогам первых двух месяцев 2019 года чистая прибыль государственного "Приватбанка" составила 5,2 миллиарда гривен, что на 4 миллиарда больше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом сообщила пресс-служба "Приватбанка".

По данным пресс-службы, прибыльная работа банка была обеспечена планомерным наращиванием кредитного портфеля на 14 млрд грн.

При этом, если сравнивать с январем-февралем 2018 года, "Приватбанк" увеличил объем высоколиквидных активов до 206 млрд грн (+22,2 млрд грн).

Рост кредитного портфеля прежде всего за счет розничных кредитов (+8,6 млрд грн) и финансирования малого бизнеса (+1,5 млрд грн) обеспечил в январе и феврале 2019 года рост процентных доходов банка до 5,5 млрд грн (+1,1 млрд грн).

Расширение платежных и безналичных услуг обеспечило банку рост с начала года чистых комиссионных доходов на 0,5 млрд грн.

С марта 2018 года по февраль 2019 года "Приватбанк" обеспечил прирост ресурсной базы на 12,6 млрд грн, основная часть которого приходится на средства розничных клиентов (+10,3 млрд грн) и малый и средний бизнес (+6,8 млрд грн).

Балансовый объем рефинансирования НБУ с начала года снизился до 9,1 млрд грн.

Напоминаем:

Еще в январе 2019 года задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования перед Национальным банком составляла 14,86 миллиарда гривен.

Государственный Приватбанк закончил 2018 год с прибылью в размере 11,7 миллиарда гривен.

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в 2018 году составила 21,7 миллиарда гривен.

Экономическая правда

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Приватбанк

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