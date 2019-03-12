Долг "Приватбанка" перед НБУ вырос еще на 5 миллиардов

В течение января 2019 года задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования перед Национальным банком выросла на 5,04 миллиарда гривен и составила 14,86 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сводной отчетности банков за январь, передает FinClub.

Общий долг банков по кредитам рефинансирования Национального банка на 1 февраля составлял 14,94 млрд грн.

Потребность государственного банка в ресурсах обусловлена тем, что средства юрлиц в банке сократились в январе на 2,98 млрд грн, а средства физлиц – на 646 млн грн.

В свою очередь государственный "Укргазбанк" сократил задолженность перед НБУ за январь на 4,22 млрд грн – до 79,79 млн грн. Потребность в ресурсах НБУ у этого госбанка исчезла из-за резкого роста депозитов юрлиц в январе на 3,6 млрд грн и физлиц – на 666 млн грн.

Средства НБУ "Укргазбанк" одалживал в декабре на срок до конца февраля, но вернул их уже в январе. Как отмечает издание, госбанки сейчас берут кредиты рефинансирования НБУ чаще всего под залог ОВГЗ, для покрытия временных разрывов в ликвидности. И как только привлекают средства на рынке, тут же отдают рефинансирование НБУ.

Банки иностранных банковских групп на 1 февраля не имели задолженности перед НБУ, как и по итогам 2018 года.

Среди банков с частным капиталом долг перед НБУ был только у "Банка инвестиций и сбережений" на сумму всего 1 млн грн (в начале года его не было).

В начале года ПУМБ должен был НБУ 1 млн грн, но к концу января эта строчка в балансе банка обнулилась.