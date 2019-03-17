Автомобили Toyota смогут защищаться от угонщиков слезоточивым газом
Японская компания Toyota запатентовала систему ароматизации воздуха, которая умеет пускать в салон автомобиля слезоточивый газ при попытке угона.
Соответствующий документ зарегистрирован Ведомством по патентам и товарным знакам США (USPTO), передает ПМ.
Запатентованная система пускает слезоточивый газ в салон автомобиля прямо по воздуховодам климатической установки, если бортовой компьютер фиксирует взлом или попытку угона.
Технология предполагает, что автомобиль узнаёт водителя по смартфону и автоматически выбирает его любимый аромат.
Подобная система ароматизации воздуха уже работает в автомобилях Mercedes-Benz или BMW.
Нововведение Toyota заключается в том, что если машину откроет человек без подключенного смартфона, то вместо свежего аромата он получит порцию слезоточивого газа.
Напомним, ранее Ford запатентовала автономный полицейский беспилотник.
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