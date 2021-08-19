Toyota в сентябре сократит производство автомобилей на 40% из-за дефицита чипов
Крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota в сентябре сократит на 40% производство авто - в следующем месяце с конвейера сойдет 540 тыс машин, сокращение связано с дфицитом чипов.
Об этом пишет ВВС.
При этом, японский производитель планировал изготовить около 900 тыс авто.
Акции Toyota в четверг упали на 4,4%, что стало самым большим дневным падением с декабря 2018 года.
Из-за сокращения производства со следующего месяца Toyota приостановит производственные линии на нескольких заводах в Японии, а производство в Северной Америке, Китае и Европе, вероятно, сократится на десятки тысяч единиц, добавляет Nikkei.
По данным издания, на ситуацию повлияло резкое увеличение заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме, в связи с чем увеличилась нагрузка на цепочки поставок и усложнился процесс закупки запчастей.
Читайте также: Мировой дефицит микрочипов в разгаре: как вырастут цены на технику и авто
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua