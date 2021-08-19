Toyota в сентябре сократит производство автомобилей на 40% из-за дефицита чипов

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Крупнейший в мире производитель автомобилей Toyota в сентябре сократит на 40% производство авто - в следующем месяце с конвейера сойдет 540 тыс машин, сокращение связано с дфицитом чипов.

Об этом пишет ВВС.

При этом, японский производитель планировал изготовить около 900 тыс авто.

Акции Toyota в четверг упали на 4,4%, что стало самым большим дневным падением с декабря 2018 года.

Из-за сокращения производства со следующего месяца Toyota приостановит производственные линии на нескольких заводах в Японии, а производство в Северной Америке, Китае и Европе, вероятно, сократится на десятки тысяч единиц, добавляет Nikkei.

По данным издания, на ситуацию повлияло резкое увеличение заболеваемости COVID-19 во Вьетнаме, в связи с чем увеличилась нагрузка на цепочки поставок и усложнился процесс закупки запчастей.

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Экономическая правда