Автомобілі Toyota зможуть захищатися від викрадачів сльозогінним газом
Японська компанія Toyota запатентувала систему ароматизації повітря, яка вміє пускати в салон автомобіля сльозогінний газ при спробі викрадення.
Відповідний документ зареєстрований Відомством з патентів і товарних знаків США (USPTO), передає ПМ.
Запатентована система пускає сльозогінний газ в салон автомобіля прямо по повітряним каналам кліматичної установки, якщо бортовий комп'ютер фіксує злом або спробу викрадення.
Технологія передбачає, що автомобіль упізнає водія по смартфону і автоматично вибирає його улюблений аромат.
Подібна система ароматизації повітря вже працює в автомобілях Mercedes-Benz або BMW.
Нововведення Toyota полягає в тому, що якщо машину відкриє людина без підключеного смартфона, то замість свіжого аромату він отримає порцію сльозогінного газу.
Нагадаємо, раніше Ford запатентувала автономний поліцейський безпілотник.
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