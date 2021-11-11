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Subaru представил первый серийный электромобиль, который разработали совместно с Toyota

Четверг, 11 ноября 2021, 14:35
 
Subaru

Японский автопроизводитель Subaru представил первый полностью электрический автомобиль – Solterra, разработанный совместно с Toyota.

Об этом пишет Reuters.

"Запуск спортивного внедорожника происходит на фоне ускорения спроса на электромобили, поскольку страны по всему миру усиливают экологические нормы, чтобы сократить выбросы углерода. В прошлом месяце Toyota анонсировала свою версию аккумуляторного электромобиля bZ4X", - пишет агентство.

 
subaru

Отмечается, что технологический отход от двигателей внутреннего сгорания создает вызов для небольших производителей автомобилей, таких как Subaru, менее способных финансировать дорогостоящую разработку электромобилей. В то же время, это возможность для автопроизводителей более высокого уровня, таких как Toyota, сблизить меньших конкурентов.

"Рынок электромобилей еще не зрел, поэтому мы ответим на него углублением сотрудничества с Toyota", - сказал генеральный директор Subaru Томоми Накамура во время мероприятия.

По его словам, Solterra будет строиться на базе Toyota в Японии, и Subaru может переместить производство на свой основной рынок, Соединенные Штаты, когда будет иметь достаточный объем продаж.

Переднеприводная Solterra имеет запас хода 530 км, в то время как полноприводная версия может проехать 460 км на одной зарядке, говорят в Subaru.

 
фото: Reuters

Toyota владеет пятой частью Subaru и имеет 5% акций Mazda Motor Corp, которая планирует выпустить 13 электромоилов к 2025 году, включая гибриды и BEV, включающие технологию Toyota.

Экономическая правда

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авто электромобиль Toyota Япония

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