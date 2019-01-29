В FaceTime от Apple нашли баг, позволяющий подслушивать за пользователями

Cерьезный баг в сервисе аудио- и видеозвонков от Apple FaceTime позволяет подслушивать за пользователями до того, как они отклонили или приняли звонок.

Об этом сообщает AIN.ua.

Проблема актуальна для всех iOS-устройств под управлением iOS 12.1, а также macOS-компьютеров. Ее обнаружили пользователи и рассказали об этом в соцсетях, в Apple уже пообещали выпустить системное обновление до конца недели.

Как воспроизвести баг

Сделайте видеозвонок кому-то из контактов.

Пока звучат звонки, свайпните по экрану сверху вниз и нажмите "Добавить пользователя".

Добавьте свой номер.

Начнется групповой звонок. Вы услышите не только себя, но и аудио-дорожку пользователя, который пока не принял звонок.

Такая прослушка незаметна для пользователя, принимающего звонок. При этом, если получатель нажмет на кнопку питания, чтобы перевести звонок в беззвучный режим, проблема усугубляется: он начинает слышать собственную аудио-дорожку, в то время как звонящий получает доступ к аудио- и видеодорожкам получателя.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ — Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019

Узнав о проблеме, Apple в экстренном порядке отключила поддержку групповых звонков на серверной стороне. Функция, представленная на WWDC 2018, дебютировала в октябре 2018 года.

Пока что лучшее решение для пользователей — отключить FaceTime.

Как отключить FaceTime?

На iOS:

Запустите "Настройки".

Пролистайте до раздела FaceTime.

Выключите верхний тумблер.

На Mac:

Запустите приложение FaceTime.

Откройте раздел FaceTime в меню-баре.

Нажмите "Отключить FaceTime".

Напомним:

Ранее было обнаружен баг, отправляющий iPhone в ребут. Его вызвал символ с индийского языка телугу - జ్ఞా.

В январе 2018 года обнаружилось, что iPhone может перезагружаться из-за ссылок, в 2016 году iOS не могла устоять перед 5-секундным видео, в 2015 году телефоны отключало сообщение в iMessage.

В декабря 2017 года компании даже пришлось отозвать крупное обновление iOS 11 через несколько часов после релиза из-за обнаруженных проблем с безопасностью.

Осенью 2019 компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone.