В FaceTime от Apple нашли баг, позволяющий подслушивать за пользователями

Cерьезный баг в сервисе аудио- и видеозвонков от Apple FaceTime позволяет подслушивать за пользователями до того, как они отклонили или приняли звонок.

Об этом сообщает AIN.ua.

Проблема актуальна для всех iOS-устройств под управлением iOS 12.1, а также macOS-компьютеров. Ее обнаружили пользователи и рассказали об этом в соцсетях, в Apple уже пообещали выпустить системное обновление до конца недели.

Как воспроизвести баг

Такая прослушка незаметна для пользователя, принимающего звонок. При этом, если получатель нажмет на кнопку питания, чтобы перевести звонок в беззвучный режим, проблема усугубляется: он начинает слышать собственную аудио-дорожку, в то время как звонящий получает доступ к аудио- и видеодорожкам получателя.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ