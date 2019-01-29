В FaceTime от Apple нашли баг, позволяющий подслушивать за пользователями
Cерьезный баг в сервисе аудио- и видеозвонков от Apple FaceTime позволяет подслушивать за пользователями до того, как они отклонили или приняли звонок.
Об этом сообщает AIN.ua.
Проблема актуальна для всех iOS-устройств под управлением iOS 12.1, а также macOS-компьютеров. Ее обнаружили пользователи и рассказали об этом в соцсетях, в Apple уже пообещали выпустить системное обновление до конца недели.
Как воспроизвести баг
- Сделайте видеозвонок кому-то из контактов.
- Пока звучат звонки, свайпните по экрану сверху вниз и нажмите "Добавить пользователя".
- Добавьте свой номер.
- Начнется групповой звонок. Вы услышите не только себя, но и аудио-дорожку пользователя, который пока не принял звонок.
Такая прослушка незаметна для пользователя, принимающего звонок. При этом, если получатель нажмет на кнопку питания, чтобы перевести звонок в беззвучный режим, проблема усугубляется: он начинает слышать собственную аудио-дорожку, в то время как звонящий получает доступ к аудио- и видеодорожкам получателя.
Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019
Узнав о проблеме, Apple в экстренном порядке отключила поддержку групповых звонков на серверной стороне. Функция, представленная на WWDC 2018, дебютировала в октябре 2018 года.
Пока что лучшее решение для пользователей — отключить FaceTime.
Как отключить FaceTime?
На iOS:
- Запустите "Настройки".
- Пролистайте до раздела FaceTime.
- Выключите верхний тумблер.
На Mac:
- Запустите приложение FaceTime.
- Откройте раздел FaceTime в меню-баре.
- Нажмите "Отключить FaceTime".
Напомним:
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