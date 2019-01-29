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В FaceTime от Apple нашли баг, позволяющий подслушивать за пользователями

Вторник, 29 января 2019, 12:34
 

Cерьезный баг в сервисе аудио- и видеозвонков от Apple FaceTime позволяет подслушивать за пользователями до того, как они отклонили или приняли звонок.

Об этом сообщает AIN.ua.

Проблема актуальна для всех iOS-устройств под управлением iOS 12.1, а также macOS-компьютеров. Ее обнаружили пользователи и рассказали об этом в соцсетях, в Apple уже пообещали выпустить системное обновление до конца недели.

 

Как воспроизвести баг

  • Сделайте видеозвонок кому-то из контактов.
  • Пока звучат звонки, свайпните по экрану сверху вниз и нажмите "Добавить пользователя".
  • Добавьте свой номер.
  • Начнется групповой звонок. Вы услышите не только себя, но и аудио-дорожку пользователя, который пока не принял звонок.

Такая прослушка незаметна для пользователя, принимающего звонок. При этом, если получатель нажмет на кнопку питания, чтобы перевести звонок в беззвучный режим, проблема усугубляется: он начинает слышать собственную аудио-дорожку, в то время как звонящий получает доступ к аудио- и видеодорожкам получателя.

Узнав о проблеме, Apple в экстренном порядке отключила поддержку групповых звонков на серверной стороне. Функция, представленная на WWDC 2018, дебютировала в октябре 2018 года.

Пока что лучшее решение для пользователей — отключить FaceTime.

Как отключить FaceTime?

На iOS:

  • Запустите "Настройки".
  • Пролистайте до раздела FaceTime.
  • Выключите верхний тумблер.

На Mac:

  • Запустите приложение FaceTime.
  • Откройте раздел FaceTime в меню-баре.
  • Нажмите "Отключить FaceTime".

Напомним:

Ранее было обнаружен баг, отправляющий iPhone в ребут. Его вызвал символ с индийского языка телугу - జ్ఞా.

В январе 2018 года обнаружилось, что iPhone может перезагружаться из-за ссылок, в 2016 году iOS не могла устоять перед 5-секундным видео, в 2015 году телефоны отключало сообщение в iMessage.

В декабря 2017 года компании даже пришлось отозвать крупное обновление iOS 11 через несколько часов после релиза из-за обнаруженных проблем с безопасностью.

Осенью 2019 компания Apple собирается выпустить три новых модели iPhone.

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