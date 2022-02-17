Google вслед за Apple меняет правила конфиденциальности: почему от этого проигрывает Facebook

getty images

Google объявил о введении новых ограничений конфиденциальности, ограничивающих отслеживание приложений на устройствах Android.

Об этом пишет CNBC.

Компания прибегла к такому шагу вслед за Apple, который сделал это в прошлом году. Тогда это изменило рекламную практику нескольких компаний.

Новый механизм, в частности, ограничивает передачу данных пользователя третьим сторонам и исключает передачу идентификатора между приложениями.

Так, теперь система Android при первом запуске программы будет спрашивать, согласен ли пользователь делиться своими данными. Таким образом, хотят ограничить передачу информации сторонним компаниям и уменьшить утечку данных через рекламные модули.

"Эти изменения могут повлиять на крупные компании, которые полагались на отслеживание пользователей в разных приложениях, например, на Meta, материнскую компанию Facebook.

К примеру, новые ограничения Apple особенно сильно ударили по Meta. Ранее Мeta заявила, что изменения конфиденциальности Apple снизят продажи компании в социальных сетях в этом году примерно на 10 миллиардов долларов", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что на фоне этой новости Meta потеряла 232 млрд долларов рыночной капитализации за один день.

Facebook и другие компании ранее раскритиковали Apple за введение функции прозрачности отслеживания приложений – она ограничивает доступ рекламодателям к отслеживанию предпочтений пользователей для создания таргетированной рекламы.

Экономическая правда