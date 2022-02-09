Apple хочет сделать с iPhone платежный терминал

Техкомпания Apple анонсировала функцию Tap to Pay для своих iPhone – она позволяет использовать смартфон как платежный терминал.

Об этом сообщает пресс-служба Apple.

Компания сообщила, что функция станет доступна уже в этом году и позволит бизнесу принимать оплату через iPhone и установленное партнерское приложение. Сначала она будет работать только в США.

Платежные платформы и разработчики смогут интегрировать технологию в свои приложения для iOS и предлагать их своим бизнес-клиентам в качестве приложений для оплаты. Stripe станет первой платежной платформой, испытывающей функцию.

Tap to Pay будет работать на устройствах iPhone XS или более новых моделях. При оплате необходимо поднести свой смартфон, часы или бесконтактную платежную карточку к iPhone продавца – оплата будет произведена с помощью технологии NFC. Дополнительное оборудование не требуется.

Отмечается, что все трансакции, совершаемые через Tap to Pay, зашифрованы, поэтому Apple не будет знать, что и кто покупает.

Функция будет работать с бесконтактными картами международных платежных систем, в частности American Express, Discover, Mastercard и Visa.

Напоминаем:

ПриватБанк в партнерстве с компанией Visa объявили о запуске в Украине решения "Терминал" на основе Tap to Phone – технологии, превращающей смартфоны или планшеты в полноценный POS-терминал.





