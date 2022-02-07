Apple блокировала аккаунты белорусских разработчиков из-за санкций, потом назвала это ошибкой и извинилась

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Белорусские разработчики 5 февраля начали жаловаться, что Apple без предупреждения блокирует их аккаунты из-за санкций - блокировка касалась и тех, кто перерегистрировал учетную запись на юрадреса в других странах. Позже в компании назвали это ошибкой и начали восстанавливать аккаунты.

Об этом пишет dev.by.

В частности, App Store заблокировал аккаунт и все игры белорусского разработчика мобильных игр Евгения Шапошникова.

По его словам, он был зарегистрирован как физическое лицо, а на играх не зарабатывал: они бесплатны и без рекламы. За наличие аккаунта в App Store Шапошников платил 100 долларов.

Информация о банях также поступала в бот dev.by: сообщения о блокировке получали компании-паблишеры и разработчики – индивидуальные предприниматели.

В уведомлениях говорилось, что "при верификации аккаунта была выявлена ​​проблема: информация о связанном с ним юридическом лице соответствует субъекту, в отношении которого введены ограничения, либо оно находится в списках санкций США, либо доступ ограничен для страны юрлица" .

Apple также блокировал аккаунты, которые сначала были зарегистрированы в Беларуси, но уже перерегистрировались на юридические адреса в других странах, писали разработчики.

Позже разработчики получили письма от Apple: компания разблокировала их аккаунты и принесла извинения "за возможные неудобства", написал dev.by.

Электронное письмо о том, что учетные записи входят в регион с ограниченным доступом, выслали по ошибке, говорилось в новом сообщении от Apple.

"Вам ошибочно отправили электронное письмо с информацией о том, что юридическое лицо, связанное с вашей учетной записью Apple Developer, принадлежит к региону с ограниченным доступом. Ваше юридическое лицо не принадлежит к списку регионов с ограниченным доступом, и мы исправили ошибку.

Теперь ваш аккаунт активен, и все связанные с ним программы и встроенные покупки снова доступны. Никаких дальнейших действий с вашей стороны не требуется. Извиняемся за возможные неудобства", - говорится в письме от Apple.

Экономическая правда