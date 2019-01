У FaceTime від Apple знайшли баг, що дозволяє підслуховувати за користувачами

Cерйозний баг у сервісі аудіо- та відеодзвінків від Apple FaceTime дозволяє підслуховувати за користувачами до того, як вони відхилили або прийняли дзвінок.

Про це повідомляє AIN.ua.

Проблема актуальна для всіх iOS-пристроїв під управлінням iOS 12.1, а також macOS-комп'ютерів. Її виявили користувачі і розповіли про це в соцмережах, в Apple вже пообіцяли випустити системне оновлення до кінця тижня.

Як відтворити баг:

Така прослушка непомітна для користувача, що приймає дзвінок. При цьому, якщо одержувач натисне на кнопку живлення, щоб перевести дзвінок у беззвучний режим, проблема ускладнюється: він починає чути власну аудіодоріжку, в той час як той, хто телефонує, отримує доступ до аудіо- і відеодоріжки одержувача.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ