У FaceTime від Apple знайшли баг, що дозволяє підслуховувати за користувачами
Cерйозний баг у сервісі аудіо- та відеодзвінків від Apple FaceTime дозволяє підслуховувати за користувачами до того, як вони відхилили або прийняли дзвінок.
Про це повідомляє AIN.ua.
Проблема актуальна для всіх iOS-пристроїв під управлінням iOS 12.1, а також macOS-комп'ютерів. Її виявили користувачі і розповіли про це в соцмережах, в Apple вже пообіцяли випустити системне оновлення до кінця тижня.
Як відтворити баг:
- Зробіть відеодзвінок комусь із контактів.
- Поки звучать дзвінки, свайпніть по екрану зверху вниз і натисніть "Додати користувача".
- Додайте свій номер.
- Розпочнеться груповий дзвінок. Ви почуєте не тільки себе, але і аудіодоріжку користувача, який поки не прийняв дзвінок.
Така прослушка непомітна для користувача, що приймає дзвінок. При цьому, якщо одержувач натисне на кнопку живлення, щоб перевести дзвінок у беззвучний режим, проблема ускладнюється: він починає чути власну аудіодоріжку, в той час як той, хто телефонує, отримує доступ до аудіо- і відеодоріжки одержувача.
Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒#Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ— Benji Mobb™ (@BmManski) January 28, 2019
Дізнавшись про проблему, Apple в екстреному порядку відключила підтримку групових дзвінків. Функція, представлена на WWDC 2018, дебютувала в жовтні 2018 року.
Поки що найкраще рішення для користувачів - відключити FaceTime.
Як відключити FaceTime?
на iOS:
- Запустіть "Налаштування".
- Перейдіть до розділу FaceTime.
- Вимкніть верхній тумблер.
на Mac:
- Відкрийте програму FaceTime.
- Відкрийте розділ FaceTime в меню-барі.
- Натисніть "Відключити FaceTime".
Нагадаємо:
Раніше було виявлено баг, що відправляє iPhone в ребут. Його викликав символ з індійської мови телугу - జ్ఞా.
У січні 2018 року виявилося, що iPhone може перезавантажуватися через посилання, в 2016 році iOS не могла встояти перед 5-секундним відео, в 2015 році телефони відключало повідомлення в iMessage.
У грудні 2017 року компанії навіть довелося відкликати велике оновлення iOS 11 через кілька годин після релізу через виявлені проблеми з безпекою.
Восени 2019 року компанія Apple збирається випустити три нові моделі iPhone.
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