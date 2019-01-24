Робот-курьер Amazon приступил к доставке покупок

Интернет-магазин Amazon начал полевые испытания робота-курьера Amazon Scout: шесть шестиколесных роботов будут развозить покупки жителям округа Снохомиш в Вашингтоне.

Об этом сообщается в блоге компании.

Amazon Scout выполнен в форме тележки с нишей для товаров внутри. Он способен обходить препятствия на своем пути. Его разработкой занималось подразделение компании в Сиэттле.

Пока что в Снохомише будут работать шесть роботов-доставщиков, которые будут доставлять товары клиентам по будням. Следовать проложенному для доставки маршруту Scout будет самостоятельно, но компания уточнила, что первое время его будет сопровождать сотрудник Amazon.

Напомним, ранее в США представили новый автономный способ доставки посылок или еды - беспилотные авто будут развозить роботов-собак, а те будут выполнять собственно роль курьера.