Робопсы на беспилотных авто будут осуществлять доставку
В США представили новый автономный способ доставки посылок или еды - беспилотные авто будут развозить роботов-собак, а те будут выполнять собственно роль курьера.
Об этом сообщает TechCrunch.
Технология, которая в ближайшие годы может стать обыденной, представила компания Continental на выставке потребительской электроники CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе.
Проект предусматривает, что беспилотник CUbE (Continental Urban Mobility Experience) будет привозить робота-собаку, куда необходимо, а та добератся до получателя.
В компании отметили, что такая технология очень эффективна и может кардинально изменить сферу доставки.
Напомним, Uber запустит доставку еды дронами до 2021 года.
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