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Робопсы на беспилотных авто будут осуществлять доставку

Вторник, 8 января 2019, 15:15
 

В США представили новый автономный способ доставки посылок или еды - беспилотные авто будут развозить роботов-собак, а те будут выполнять собственно роль курьера.

Об этом сообщает TechCrunch.

Технология, которая в ближайшие годы может стать обыденной, представила компания Continental на выставке потребительской электроники CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе.

Проект предусматривает, что беспилотник CUbE (Continental Urban Mobility Experience) будет привозить робота-собаку, куда необходимо, а та добератся до получателя.

В компании отметили, что такая технология очень эффективна и может кардинально изменить сферу доставки.

Напомним, Uber запустит доставку еды дронами до 2021 года.

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технології

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