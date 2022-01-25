За 2 года доход украинских продавцов на международных маркетплейсах вырос на четверть – исследование
За последние 2 года средний доход украинских онлайн-продавцов на международных площадках, типа Amazon, eBay, etsy и других, выросли на 25%.
Об этом идет речь в исследовании платежной платформы Payoneer.
Так, с третьего квартала 2019 года по третий квартал 2021 года средний доход украинского селлера увеличился на 25%.
А за июль-сентябрь 2021 года средний доход украинских онлайн-продавцов на международных рынках составил 9860 долларов или 3290 долларов в месяц.
В Payoneer добавили, что именно онлайн-продавцы зарабатывают больше всех среди украинцев, работающих на международных рынках.
Рейтинг пяти крупнейших городов Украины по среднему доходу селлеров в третьем квартале 2021:
- Львов
- Киев
- Одесса
- Харьков
- Днепр
"Больше всего среди пяти крупных городов Украины за 3 квартал 2021 года заработали львовские продавцы - $13 390, на втором месте киевляне - $12 550.
За тот же период одесситы получили в среднем $10 940. Средний доход харьковских продавцов за июль-сентябрь 2021 г. составил $8 550, а днепровских - $8 320", - говорится в сообщении.
Напомним:
С 1 квартала 2019 по 1 квартал 2021 года средний доход украинского онлайн-продавца на международных торговых площадках вырос в 1,5 раза, или на 49%.
Экономическая правда
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