Робот-кур'єр Amazon приступив до доставки покупок

Інтернет-магазин Amazon почав польові випробування робота-кур'єра Amazon Scout: шість шестиколісних роботів будуть розвозити покупки жителям округу Снохомиш у Вашингтоні.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Amazon Scout виконаний у формі візки з нішею для товарів всередині. Він здатний обходити перешкоди на своєму шляху. Його розробкою займалося підрозділ компанії в Сіетлі.

Поки що в Снохомиш працюватимуть шість роботів-доставщиків, які будуть доставляти товари клієнтам по буднях. Слідувати прокладеному для доставки маршруту Scout буде самостійно, але компанія уточнила, що попервах його буде супроводжувати співробітник Amazon.

Нагадаємо, раніше у США представили автономний спосіб доставки посилок або їжі - безпілотні авто розвозитимуть роботів-собак, а ті виконуватимуть власне роль кур'єра.