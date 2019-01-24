Всі розділи
Укр / Рус

Робот-кур'єр Amazon приступив до доставки покупок

Четвер, 24 січня 2019, 12:14
 

Інтернет-магазин Amazon почав польові випробування робота-кур'єра Amazon Scout: шість шестиколісних роботів будуть розвозити покупки жителям округу Снохомиш у Вашингтоні.

Про це повідомляється у блозі компанії.

Amazon Scout виконаний у формі візки з нішею для товарів всередині. Він здатний обходити перешкоди на своєму шляху. Його розробкою займалося підрозділ компанії в Сіетлі.

Поки що в Снохомиш працюватимуть шість роботів-доставщиків, які будуть доставляти товари клієнтам по буднях. Слідувати прокладеному для доставки маршруту Scout буде самостійно, але компанія уточнила, що попервах його буде супроводжувати співробітник Amazon.

Нагадаємо, раніше у США представили автономний спосіб доставки посилок або їжі - безпілотні авто розвозитимуть роботів-собак, а ті виконуватимуть власне роль кур'єра.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Amazon

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Чорна п'ятниця: працівники Amazon влаштували страйк у кількох країнах ЄС 23 листопада 2018, 19:50
Особисті дані користувачів Amazon потрапили у відкритий доступ 22 листопада 2018, 09:35
Посольство України в США закликало Amazon прибрати товари "ДНР" 21 листопада 2018, 11:21
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті