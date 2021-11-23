Apple и Amazon оштрафовали в Италии на общую сумму в 200 миллионов евро

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Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компании Amazon и Apple на общую сумму более 200 млн евро за нарушение антимонопольного законодательства (сговор при продаже наушников).

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ведомство пришло к выводу, что компании заключили соглашение от 31 октября 2018 года, по которому официальные и неофициальные ресселеры потеряли возможность торговать продукцией Apple и наушниками Beats на итальянской версии Amazon.

В заключении регулятора говорится, что реализовывать технику Apple мог только сам Amazon и несколько других продавцов, "избранных индивидуально и дискриминационным образом".

"В результате компании создали антиконкурентные условия на рынке и навредили покупателям: предполагаемый сговор снизил уровень скидок на продукцию Apple и Beats", - говорится в заявлении.

Регулятор оштрафовал Amazon на €68,7 млн ​​и выписал штраф в €134,5 млн Apple, а также требует снять ограничения для реселлеров.

Обе компании заявили, что намерены оспорить решение Антимонопольного ведомства, пишет Reuters.

"Для того, чтобы наши клиенты покупали настоящие продукты, мы тесно сотрудничаем с нашими партнерами-реселерами и специальными группами экспертов по всему миру, которые работают с правоохранительными органами, таможней и продавцами, чтобы гарантировать продажу только настоящей продукции Apple", - заявил представитель Apple.

Представитель Amazon в отдельном заявлении назвал штраф "непропорциональным и неоправданным".

"Мы отвергаем идею, что Amazon извлекает выгоду, кроме продавцов из нашего маркетплейса, поскольку наша бизнес-модель зависит от их успеха", - отметил он.

Экономическая правда