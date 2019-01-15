Xiaomi продала первую партию Redmi с камерой на 48 Мп за 8 минут
В Китае стартовали продажи смартфона Redmi Note 7, всю партию раскупили за 8 минут и 36 секунд.
Об этом сообщает Gizmochina.
Первый смартфон Xiaomi под отдельным брендом будет выставлен на продажу снова 18 января. В компании рассказали, что из-за превышения ожидаемого спроса были вынуждены ограничить предзаказ.
Версия телефона с 3 ГБ ОЗУ и 32 ГБ памяти стоит около 147 долларов, модель c 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ - около 177 долларов, а топовая модель с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ - около 206 долларов.
Устройство получило основную камеру с разрешением 48 Мп и селфи-камеру с разрешением 13 Мп.
На задней стороне Redmi Note 7 размещена двойная камера. Основная снимает в разрешении 48 Мп и оснащена линзой с диафрагмой f/1.8, а вторая на 5 Мп используется для получения информации о глубине сцены.
Redmi Note 7 — не первый смартфон с 48-мегапиксельной камерой, который анонсировали за последнее время. Также в начале января Honor, дочерний бренд Huawei, представил Honor View 20, однако он стоит втрое дороже новинки от Xiaomi.
Redmi Note 7 работает на процессоре Snapdragon 660, оснащён 6,3-дюймовым FullHD-экраном 19.5:9 и аккумулятором ёмкостью 4000 мА/ч. Смартфон заряжается по USB-C, также в нём есть 3,5-миллиметровый аудиоразъём, но нет NFC-модуля.
4 января Xiaomi объявила, что бренд Redmi теперь работает независимо от головной компании.
Напомним, в октябре первая партия нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 была продана всего за одну минуту после старта продаж.
Ранее СМИ писали, что компания Dunamis, основатели которой засветились в сомнительных схемах украинских олигархов, хочет контролировать импорт гаджетов Xiaomi в Украину.
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