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В Facebook говорят, что смешанная реальность станет широко доступной через несколько лет

Понедельник, 21 февраля 2022, 15:45 - Алексей Павлыш
 
getty images

Материнская компания Facebook – Meta – заявила, что технология, объединяющая виртуальный и физический миры, может стать реальностью для потребителей через несколько лет.

Об этом пишет Reuters.

"Технология смешанной реальности (MR) может позволить человеку, который носит гарнитуру MR, использовать объект реального мира, чтобы вызвать реакцию в виртуальном мире, например ударить персонажа видеоигр бейсбольной битой", - объясняет агентство.

О перспективах смешанной реальности в Meta рассказали во время Zoom-встречи с рекламными агентствами.

Основным проектом Meta в этом направлении является VR-платформа Horizon Worlds, которая стала доступна пользователям из США и Канады в конце прошлого года. Для взаимодействия с платформой требуется гарнитура VR Oculus.

Мета продолжает советовать рекламодателям экспериментировать с рекламой дополненной реальности, в частности, фото- и видеофильтрами, накладывающими цифровые изображения на реальный мир.

В компании уверены, что бренды могут сотрудничать с создателями контента над рекламой AR или использовать технологию для виртуальных примерок одежды.

В то же время рекламодатели изучают подробную информацию о том, как будет измеряться эффективность рекламы в метавселенной.

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Экономическая правда

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