Xiaomi продала першу партію Redmi з камерою на 48 Мп за 8 хвилин

У Китаї стартував продаж смартфона Redmi Note 7, всю партію розкупили за 8 хвилин і 36 секунд.

Про це повідомляє Gizmochina.

Перший смартфон Xiaomi під окремим брендом буде виставлений на продаж знову 18 січня. У компанії розповіли, що через перевищення очікуваного попиту були змушені обмежити передзамовлення.

Версія телефону з 3 ГБ оперативної пам'яті і 32 ГБ пам'яті коштує близько 147 доларів, модель c 4 ГБ ОЗУ і 64 ГБ - близько 177 доларів, а топова модель з 6 ГБ ОЗУ і 64 ГБ - близько 206 доларів.

Пристрій отримав основну камеру з роздільною здатністю 48 Мп і селфі-камеру з роздільною здатністю 13 Мп.

На задній стороні Redmi Note 7 розміщена подвійна камера. Основна знімає в розширенні 48 Мп і оснащена лінзою з діафрагмою f / 1.8, а друга на 5 Мп використовується для отримання інформації про глибину сцени.

Redmi Note 7 - не перший смартфон з 48-мегапіксельною камерою, який анонсували за останній час. Також на початку січня Honor, дочірній бренд Huawei, представив Honor View 20, проте він коштує втричі дорожче новинки від Xiaomi.

Redmi Note 7 працює на процесорі Snapdragon 660, оснащений 6,3-дюймовим FullHD-екраном 19.5: 9 і акумулятором ємністю 4000 мА/год. Смартфон заряджається по USB-C, також в ньому є 3,5-міліметровий аудіороз'єм, але немає NFC-модуля.

4 січня Xiaomi оголосила, що бренд Redmi тепер працює незалежно від головної компанії.

Нагадаємо, у жовтні перша партія нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 була продана всього за одну хвилину після старту продажів.

Раніше ЗМІ писали, що компанія Dunamis, засновники якої засвітилися в сумнівних схемах українських олігархів, хоче контролювати імпорт гаджетів китайської компанії Xiaomi в Україні.