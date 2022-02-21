Сооснователь и гендиректор Spotify инвестирует 1 миллиард долларов в европейские стартапы
Сооснователь и генеральный директор Spotify Дениэл Эк планирует инвестировать около 1 млрд долларов в европейские технологические стартапы.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что его инвестиционная компания Prima Materia сделала ставку на стартап из экологически чистой стали, а также фонды, ориентированные на искусственный интеллект, науки о жизни и климате.
"Компания Эка, которая начала работу в феврале 2021 года, также выделила 100 миллионов евро немецкой охранной фирме Helsing в ноябре – все это часть плана Эка по инвестированию около 1 миллиарда долларов из своего состояния в европейские стартапы", - говорится в сообщении.
По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Эка достигает около 2,6 миллиардов долларов.
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Экономическая правда
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