Сооснователь и гендиректор Spotify инвестирует 1 миллиард долларов в европейские стартапы

getty images

Сооснователь и генеральный директор Spotify Дениэл Эк планирует инвестировать около 1 млрд долларов в европейские технологические стартапы.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что его инвестиционная компания Prima Materia сделала ставку на стартап из экологически чистой стали, а также фонды, ориентированные на искусственный интеллект, науки о жизни и климате.

"Компания Эка, которая начала работу в феврале 2021 года, также выделила 100 миллионов евро немецкой охранной фирме Helsing в ноябре – все это часть плана Эка по инвестированию около 1 миллиарда долларов из своего состояния в европейские стартапы", - говорится в сообщении.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Эка достигает около 2,6 миллиардов долларов.

Напомним:

Стриминговый сервис Spotify объявил о приобретении двух сервисов для усовершенствования рекламной аналитики – сервис измерения эффективности рекламы Podsights и аналитической платформы Chartable.

Стриминговый сервис Spotify хочет привлечь 50 миллионов авторов, которые будут зарабатывать на аудиоконтенте с помощью платформы – так Spotify реагирует на скандал с подкастами Джо Рогана.

Акции стримингового сервиса Spotify упали после того, как компания допустила замедление роста подписчиков.

Экономическая правда